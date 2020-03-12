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Общество

Цены на международные перевозки существенно снизил «Аэрофлот»

Стоимость международных перевозок авиакомпанией «Аэрофлот» была существенно снижена. Это сделано для поддержания доступности перелетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе авиакомпании.

Тарифы снижены на всех международных воздушных авиалиниях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки в среднем будет снижена на 10%. Тарифы поменяются в отношении рейсов, которые выполняет «Аэрофлот», а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании.

Снижение распространяется на популярные тарифы эконом-класса, не распространяется на путешествия в более высоких классах обслуживания.

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