Проблемы округа №11 обсудили депутаты Пскова на встрече с горожанами

16:28, 12 марта 2020, ПАИ

На встрече с горожанами депутат Псковской городской думы Константин Болотин и глава города Пскова Елена Полонская обсудили проблемы округа №11. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся объектов, строящихся на избирательном округе депутата, который рассказал, какие дворовые территории и скверы были отремонтированы в 2019 году и какие заявлены в планах ремонта в 2020 году.

А также депутат рассказал, что в рамках нацпроектов выделяются средства для региона, в том числе на ремонты и реконструкции общественных пространств, дворов, проездов, парков и скверов.

«Важно не только выигрывать конкурсы на благоустройство территорий, но и бережно хранить то, что делается на округе», - добавил Константин Болотин, ответив на вопросы псковичей и пообещав в ручном режиме решать особо острые моменты.