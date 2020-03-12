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Общество

Проблемы округа №11 обсудили депутаты Пскова на встрече с горожанами

Фото: пресс-служба муниципалитета

На встрече с горожанами депутат Псковской городской думы Константин Болотин и глава города Пскова Елена Полонская обсудили проблемы округа №11. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся объектов, строящихся на избирательном округе депутата, который рассказал, какие дворовые территории и скверы были отремонтированы в 2019 году и какие заявлены в планах ремонта в 2020 году.

Фото: пресс-служба муниципалитета

А также депутат рассказал, что в рамках нацпроектов выделяются средства для региона, в том числе на ремонты и реконструкции общественных пространств, дворов, проездов, парков и скверов.

«Важно не только выигрывать конкурсы на благоустройство территорий, но и бережно хранить то, что делается на округе», - добавил Константин Болотин, ответив на вопросы псковичей и пообещав в ручном режиме решать особо острые моменты.

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