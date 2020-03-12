В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Псковской области проводятся стратегические сессии

16:47, 12 марта 2020, ПАИ

Стратегические сессии регулярно проводят в Псковской области в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятия организует комитет по образованию совместно с Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

В Великих Луках стратегическая сессия прошла с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой на базе школы, которая построена в 2018 году. Были проработаны планы реализации отдельных мероприятий нацпроекта «Образование», а также сделан акцент на развитие сетевого взаимодействия, налаживание связей между центрами «Точка роста» и классами цифровой образовательной среды.

Участники мероприятия посетили новые мастерские в Великолукском медицинском колледже, оснащенные современным медицинским оборудованием, которое было приобретено в 2019 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

В начале марта стратегическая сессия была проведена в Пскове, участие приняли руководители школ Пскова, учреждений культуры и спорта, городского центра цифрового образования IT- куб, Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества, детского технопарка Кванториум.

Ранее также сообщалось, что «Точки роста» появятся во всех школах области к 2022 году.