Расписание пригородных поездов на участке Псков – Дно изменится с 21 марта

16:49, 12 марта 2020, ПАИ

С 21 марта будет изменена периодичность курсирования нескольких пригородных поездов на участке Псков – Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе развития АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Пригородные поезда №6657 сообщением Дно (08:35) – Псков (11:14) и №6658 сообщением Псков (17:23) – Дно (20:08) будут курсировать только по рабочим дням.

Пассажирам следует ознакомиться с изменениями и расписанием пригородных поездов, которые можно найти на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.