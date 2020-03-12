Более 135 тысяч рублей похитил мошенник у пенсионерок в Пскове и Великих Луках

17:27, 12 марта 2020, ПАИ

В Пскове и Великих Луках две пенсионерки стали жертвами мошенника, который представился работником банка. Сумма ущерба составила более 135 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 марта неизвестный ввел в заблуждение 62-летнюю жительницу областного центра. Под предлогом предотвращения списания денежных средств он завладел более xtv 67 тыс. рублей. В этот же день по такой же схеме мошенник обманул 61-летнюю пенсионерку из Великих Лук, сняв с ее карты 68 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.