0
15:22
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
12:13
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
11:25
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
19:31
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10:10
Более 100 томов на шесть хитрых мошеннических схем: Задержана преступная группа из Пскова
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Еще новости
Происшествия

Более 135 тысяч рублей похитил мошенник у пенсионерок в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках две пенсионерки стали жертвами мошенника, который представился работником банка. Сумма ущерба составила более 135 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 марта неизвестный ввел в заблуждение 62-летнюю жительницу областного центра. Под предлогом предотвращения списания денежных средств он завладел более xtv 67 тыс. рублей. В этот же день по такой же схеме мошенник обманул 61-летнюю пенсионерку из Великих Лук, сняв с ее карты 68 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
12 марта 2020
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
12 марта 2020
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
11 марта 2020
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова 1
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
10 марта 2020
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
06 марта 2020
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
05 марта 2020
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове 1

Идет загрузка...