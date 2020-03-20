Мебельный центр «12 стульев»: Красота, качество и фабричные цены

11:12, 20 марта 2020, ПАИ

Весной сердце просит обновлений, и, пожалуй, максимально простой способ что-то изменить - переставить мебель в квартирке где-нибудь на Владимирской. Но от перестановки сумма, как известно, не меняется, и очень скоро вам всё опять надоест. Поэтому лучшим решением для тех, кто ждёт перемен, будет покупка новой мебели. Счастливые новосёлы в этом списке, разумеется, находятся по умолчанию.

Даю гарантию, что ту самую кухню, диван, шкаф, кровать или всё сразу вы найдёте в мебельном центре «12 стульев». Для выбора достаточно обозначить свой бюджет, примерные запросы из серии «хочу мебель в стиле «лофт» или «люблю светлые тона и функциональный минимализм». Ещё, конечно, неплохо бы знать основные параметры квартиры или дома – высоту потолков, размеры пространства, которое будет занято мебелью, но даже если вы забыли пройтись по комнате с рулеткой – ничего страшного. В этом случае вам, разумеется, тоже помогут. Об этом поговорим немного позже.

«Мы предлагаем покупателям различные варианты мебели под их финансовые возможности. Каждый выбирает сам: купить диван за 15, 20, 30 тысяч или дороже. И ещё важная деталь: если человек зайдёт на сайт производителя, с которым мы работаем, он увидит ровно те же цены, что и у нас, так как работа идёт без посредников: есть только фабрика и мы», - подчеркнул директор мебельного центра Андрей Денисов.

«12 стульев» называется именно центром, а не магазином или салоном не просто так. На огромной площади в 2500 квадратных метров представлено сразу несколько магазинов разных фабрик – 25 топовых российских и белорусских брендов, часть из которых вы не найдёте нигде в Пскове. В списке эксклюзивных – крупнейшие российские фабрики: «Шатура» (Московская область), «Дятьково» (Брянская область), производители мягкой мебели PUSHE (Рязань) и «8 Марта» (Москва), демократичный российский бренд мягкой мебели Rivalli, крупнейший белорусский холдинг «Пинскдрев», недорогой и суперкрутой «Интердизайн» (Калининград), «Любимый дом» (Ростовская область) с классическими и модерновыми дизайнерскими решениями, производитель товаров для сна из натуральных материалов «Райтон» (Иваново) и другие. Все эти компании - лидеры отечественного рынка производителей мебели.

Производители предлагают кухни на любой вкус (извините за банальность, по-другому не скажешь). Это мебель фабрик «Спутник стиль», «Кухенберг», «Катюша Кухни» и других. Даже если вы не любите готовить, с покупкой новой мебели это моментально исправится: так прекрасен дизайн и все эти бесконечные ящички-полочки. Размеры кухни можно подогнать под размеры помещения, в которой она будет стоять, вплоть до миллиметра, мойку выбрать хоть из нержавейки, хоть из искусственного камня, хоть из меди, цвет фасадов, конечно, тоже на ваш вкус – каталоги и образцы в помощь.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова































«То, что у нас выставлено – не догма. В зале мы лишь стараемся показать варианты текстур, сочетания цветов, возможные размеры, как это будет выглядеть в интерьере. Вся современная фабричная мебель модульная, поэтому можно выбрать только те позиции, которые вам нужны. То есть из общего набора купить только полку, только тумбочку или только кровать. Это удобно для тех, кто не приемлет рассрочки и кредиты. Например, сегодня у вас появились деньги на шкаф, а через пару месяцев вы сможете позволить себе ещё что-то из этой же серии. Хотя кредиты и рассрочки также доступны для покупателей», - пояснил руководитель центра.

Материалы для производства всей мебели, представленной в центре «12 стульев», используются только самые качественные и безопасные настолько (класс E1 и E0,5), что их применение разрешено даже в детских и медицинских учреждениях. Ещё один плюс заводского производства – панели ваших шкафов и полок могут быть разными по текстуре и толщине.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Логистика магазина максимально простая. Запутаться невозможно. Здесь нет нагромождения разнокалиберной мебели: «комод от этого, кровать от того». Для удобства секции зонированы по производителям, при этом нет никакого визуального разнобоя, от которого через некоторое время устают глаза, и хочется бежать подальше. А чтобы выбор сделать было совсем просто, для покупателей оформлены целые фрагменты кухонь, детских, гостиных и спален. Вся мебель, представленная в центре, – не выставочные образцы. То есть, если вы привыкли действовать молниеносно, и вам, по счастью, как раз понравилась прихожая из зала, нет никаких проблем – в этот же день её доставят и установят в вашей квартире. Эти услуги оплачиваются отдельно. При этом часть производителей значительно продлевают срок гарантии на мебель, если вы доверите сборку профессионалам. Двойной бонус: не надо мучаться, ползая по полу с крепежами, и относительно гарантии голова может не болеть.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



























Теперь вернёмся к рулетке и сантиметрам. Если замеры и пространственное мышление – не ваш конёк, и вы вообще так себе представляете, что именно хотите видеть, к примеру, в гостиной, на помощь придёт дизайнер. Такие специалисты есть на каждой секции, они не только предложат варианты расцветок и модификаций, но и выполнят компьютерную 3D-модель будущего интерьера. Некоторые фабрики предлагают и такие футуристические решения: в любой из мессенджеров вам отправят файл, и в режиме дополненной реальности практически как VR-очках вы сможете увидеть будущую гостиную от пола до потолка и даже понять протиснетесь ли между диваном и шкафом, который в итоге выбрали.

Если с мебелью вы давно определились, но остались вопросы относительно спального места, то есть, проще говоря, надо выбрать удобный матрас и подушки к нему, то путь ваш снова лежит в «12 стульев». Тут же просите отвести вас в самую уютную часть зала к стенду компании «Райтон». Кстати, чтобы выбрать правильный матрас на нём обязательно надо полежать, прикинуть не слишком ли он жёсткий/мягкий, не проминаются ли под вашим весом пружины. Некоторые покупатели стесняются устраивать такие тест-драйвы, но абсолютно напрасно, ведь на сон мы тратим треть нашей жизни, поэтому застенчивость в выборе матраса неуместна. Только верхнюю одежду перед этим лучше всё-таки снять. В «12 стульях» о матрасах и кроватях вы узнаете абсолютно всё: типы пружин, пружинные блоки, наполнители, зонирование, ортопедические решётки и прочее, и прочее. После этого останется только определиться с шириной ложа, цветом обивки изголовья и выбрать: массив или МДФ.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















Стеснение нужно забыть и при выборе дивана, наоборот вы как раз должны присесть и понять, устраивает ли вас мягкость, угол наклона спинки, глубина посадки. Конечно, влезать с ногами не стоит, но общее впечатление составить надо, а иначе вы купите кота в мешке и расстроитесь на ближайшие несколько лет. И ещё одна важная деталь: любой диван (который, как правило, модифицируется ещё и в спальное место) должен раскладываться без усилий, чтобы даже хрупкая девушка могла справиться с этим механизмом.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























«Если у вас мало времени, то можно дома полистать сайты наших партнёров-производителей мебели. Укажите наш регион - Псков, ознакомьтесь с ценами, а потом приходите к нам и заказывайте то, что выбрали», - посоветовал Андрей Денисов.

Каждая компания, представленная в мебельном центре, ежемесячно проводит скидочные акции. Чтобы узнать о действующих скидках достаточно позвонить в «12 стульев», задать вопрос в группе «ВКонтакте» или на сайте.

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Адрес мебельного центра «12 стульев»: Псков, улица Максима Горького, 1 (радиозавод).



Телефон: 8 (8112) 57-75-05

Сайт: mc12.ru



Группа «ВКонтакте»: vk.com/club57079513