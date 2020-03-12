Попавшая под автобус девушка в Псковском районе перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора

17:51, 12 марта 2020, ПАИ

Попавшая под автобус в деревне Неелово Псковского района 17-летняя девушка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Наезд на пешехода произошел 12 марта около 14:20 на автодороге Псков — Рига. За рулем рейсового автобуса «Псков — Печоры» находился 45-летний трезвый водитель.

По предварительным данным, девушка получила ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали.