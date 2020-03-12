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Общество

Американский револьвер Iver Johnson 32 нашли псковские археологи

Фото Археологического центра Псковской области

Американский револьвер Iver Johnson 32 продемонстрировали псковские археологи. Как сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области, пистолет относится к оружию высокого класса с особой системой безопасности ударного механизма.

Фото Археологического центра Псковской области

«Долгое нахождение в грунте сказалось на общем состоянии оружия: механизмы заржавели, пружины сгнили, а сам револьвер превратился в плотный металлический монолит с гутаперчевыми накладками на рукояти», – рассказали они.

Фото Археологического центра Псковской области

Отмечается, что благодаря сохранившийся эмблеме с совой стало возможным установить марку оружия.

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