Американский револьвер Iver Johnson 32 нашли псковские археологи
Американский револьвер Iver Johnson 32 продемонстрировали псковские археологи. Как сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области, пистолет относится к оружию высокого класса с особой системой безопасности ударного механизма.
«Долгое нахождение в грунте сказалось на общем состоянии оружия: механизмы заржавели, пружины сгнили, а сам револьвер превратился в плотный металлический монолит с гутаперчевыми накладками на рукояти», – рассказали они.
Отмечается, что благодаря сохранившийся эмблеме с совой стало возможным установить марку оружия.