Два 9-летних ребенка утонули в Новгородской области
Два девятилетних ребенка утонули в одном из водоемов Новгородской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК России.
Двое одноклассников не вернулись домой 12 марта в деревне Перелучи Боровичского района на пути из школы. Затем их тела нашли в местном водоеме. Предварительно, дети погибли от утопления.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинских экспертиз.
12 марта в Себежском районе на озере Залосемское водолазы обнаружили тела двух утонувших человек.