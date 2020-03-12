Два 9-летних ребенка утонули в Новгородской области

21:50, 12 марта 2020, ПАИ

Два девятилетних ребенка утонули в одном из водоемов Новгородской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК России.

Двое одноклассников не вернулись домой 12 марта в деревне Перелучи Боровичского района на пути из школы. Затем их тела нашли в местном водоеме. Предварительно, дети погибли от утопления.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинских экспертиз.

12 марта в Себежском районе на озере Залосемское водолазы обнаружили тела двух утонувших человек.