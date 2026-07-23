Два пожара произошло в Псковской области за сутки

10:51, 23 июля 2026, ПАИ

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области дважды выезжали на тушение техногенных пожаров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Первое возгорание произошло в 23:54 в деревне Мыза Пушкиногорского муниципального округа. Там полностью сгорело бесхозное строение размером 6 на 10 метров. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Огонь тушили пять специалистов МЧС России с помощью двух единиц техники. Пожарным удалось спасти жилой дом и два хозяйственных строения.

В 03:24 пожар произошёл в Невеле на улице Комсомольской. В автомобиле «Лада Приора» огонь полностью повредил моторный отсек, а также краску на капоте и крыше. Предположительно, причиной стало конструктивное несовершенство электрооборудования автомобиля.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня, регулярно проводить техническое обслуживание автомобилей и устанавливать в жилых помещениях автономные пожарные извещатели для своевременного обнаружения возгорания.