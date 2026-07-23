Автомобиль горел в Невеле
Автомобиль Lada Priora горел в Невеле, пишет канал «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Возгорание легкового автомобиля произошло на улице Комсомольской у дома № 20. Пожарные прибыли на место и ликвидировали горение.
На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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