Тонну белорусской говядины не пропустили пограничники в Псковскую область
Незаконный ввоз тонны говядины пресекли пограничники возле деревни Черная Грязь Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Отмечается, что мясо перевозил гражданин Белоруссии без товарно-сопроводительных документов.
Груз и водитель автомобиля в установленном законодательством порядке передали специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.