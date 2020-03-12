Сергей Грахов поручил устранить замечания по строительству детских садов и школы в Великих Луках

22:40, 12 марта 2020, ПАИ

Замечания по строительству школы на улице Заслонова и детского сада на улице Первомайской в Великих Луках поручил устранить подрядчикам председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По каждому из объектов должны быть разработаны «дорожные карты», где будут прописаны ответственные лица и конкретные сроки осуществления различных этапов строительства. «Ни школа, ни детский садик не будут приняты и введены в эксплуатацию до тех пор пока подрядчики не устранят все замечания. Новые здания должны быть безопасными», — подчеркнул Сергей Грахов.

Также он посетил строительную площадку детского сада на улице Заслонова. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года. Сергей Грахов дал ряд замечаний подрядчику и напомнил, что объект должен быть сдан в установленный срок.

Строительство детского сада на улице Дружбы идет с незначительной задержкой от утвержденного графика производственных работ. Подрядчик объяснил это неоднородностью и сложностью грунтов на участке. Сергей Грахов поручил ему предпринять все возможные меры, чтобы ликвидировать существующее отставание.