Велосипедист пострадал в дорожной аварии в Великих Луках
58-летний велосипедист пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках 13 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Велосипедиста сбил Volkswagen Sharan под управлением 50-летнего водителя около 6:45 у дома № 9 на улице Революционной. По предварительной информации, велосипедист при перестроении не уступил дорогу автомобилю, который двигался в попутном направлении.
В результате дорожной аварии велосипедист получил травмы. По факту ДТП ведется проверка.