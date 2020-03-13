Водитель сбил насмерть пешехода на автодороге Санкт-Петербург - Невель

09:14, 13 марта 2020, ПАИ

В Псковском районе на автодороге Сакнкт-Петербург - Невель под колесами легкового автомобиля погиб пешеход. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

12 марта около 23:45 вблизи деревни Стремутка водитель за рулем машины «Лада Калина» - 52-летний житель Санкт-Петербурга - совершил наезд на 60-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

От полученных травм мужчина скончался. Подробности уточняются.