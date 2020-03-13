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Два светофора повредил сильный ветер на Рижском проспекте в Пскове

Фото: Константин Матвеев@«Жесть по-Псковски»

В ночь на 13 марта в Пскове на Рижском проспекте, на участке по направлению к торгово-развлекательному центру Fjord Plaza, порывы сильного ветра повредили два светофора. В результате объекты вышли из строя. Об этом очевидцы сообщают в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Константин Матвеев@«Жесть по-Псковски»

Накануне в ГУ МЧС России по Псковской области предупредили граждан об усилении юго-западного и западного ветра в период с 0:00 до 3:00. Увеличение скорости ветра начали регистрировать в регионе с 11 марта.

Специалисты МЧС рекомендуют при сильном ветре убрать коробки и строительные материалы со двора и с балконов, закрыть окна, поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев.

Кроме этого, следует обходить рекламные щиты, деревья и шаткие строения.  

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