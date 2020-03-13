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Общество

Военные полигоны Псковской области проинспектировал замминистра обороны РФ

В рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал военные полигоны в Стругах Красных, Черехе и на Завеличье в Пскове. Были оценены ход занятий по боевой подготовке и учебно-материальная база. Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Юнус-Бек Евкуров в рамках поездки посетил занятия по боевой подготовке артиллерийских и десантных подразделений воздушно-десантной дивизии, оценил состояние как полигонной, так и приказарменной учебно-материальной базы.

«Состояние полигонной учебно-материальной базы находится на должном уровне, что позволяет качественно проводить занятия по боевой подготовке в дивизии, в том числе артиллерийских и танковых подразделений, — отметил заместитель министра обороны. — Полигоны Завеличье и Струги Красные уже принимали и будут принимать этапы конкурсов «Десантный взвод» и «Полярная звезда», проводимые в рамках Армейских международных игр».

Заместитель министра обороны РФ отметил учебный корпус с тренажёрами и малый артиллерийский полигон военного городка «Череха», проверяя учебно-материальную базу военных городков.

Кроме того, Юнус-Бек Евкуров пообщался с офицерами и солдатами-контрактниками по вопросам быта, материального обеспечения, о служебном жилье и регламенте служебного времени.

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