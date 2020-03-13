Бригады «Россети Северо-Запад» в Псковской области устраняют последствия урагана

10:46, 13 марта 2020, ПАИ

13 марта в Псковской области 116 бригад регионального филиала «Россети Северо-Запад» устраняют последствия урагана. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала, на территории региона в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий с 9:00 13 марта на предприятии действует особый режим работы, ранее в филиале ввели режим повышенной готовности.

В пресс-службе предприятия рассказали, что в ночь на 13 марта усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду было зафиксировано на юге Псковской области. Утром 13 марта бригады энергетиков работают в сетях 0,4 кВ по отдельным заявкам потребителей.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. В частности, специалисты запрещают приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для оперативной связи с потребителями работает телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 и портал «Светлая страна».