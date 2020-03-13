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Псковичку осудили за контрабанду леса

53-летняя псковичка получила условное лишение свободы сроком на 3 года с испытательным сроком на 2 года за контрабанду леса, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуры Пыталовского района.

С 20 февраля по 3 октября 2015 года злоумышленница задекларировала недостоверные сведения о производителе товара и незаконно переместила железнодорожным транспортом через таможенную границу лесоматериал (ель) таможенной стоимостью более 6 млн рублей, рыночной стоимостью более 3 млн рублей.

Поскольку она предоставила таможенному органу недостоверные сведения о производителе данного товара, была неправомерно применена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 13% от таможенной стоимости товара, тогда как при достоверном декларировании сведений о производителе товара такая ставка вывозной таможенной пошлины составила бы 80%.

В прокуратуре пояснили, что это повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в размере более 6 млн рублей.

Кроме условного лишения свободы суд назначил виновной штраф в размере 300 тысяч рублей. Подсудимая вину не признала, приговор суда не вступил в законную силу.

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