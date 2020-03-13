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Общество

Яблоко за батарейку: В Пскове стартует акция по утилизации вредных отходов

20 марта жители Пскова смогут сдать использованные вредные для природы батарейки и получить взамен полезные зелёные яблоки - символическую награду за экологическую сознательность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра корпоративного волонтерства DaDobro.

Старые батарейки при этом получат новую жизнь, из них сделают вилки, карандаши и даже музыкальные инструменты. В Пскове волонтеры установили боксы для сбора использованных элементов питания, каждый вмещает 600 пальчиковых батареек. Боксы стоят в офисах компаний-партнеров «ДаДобро», 20 марта сотрудники компаний смогут принести туда использованные батарейки, получить яблоки и сделать свой вклад в заботу об окружающей среде.

Акция «Яблоко за батарейку» проходит уже четвертый год подряд. Организаторы - Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» и Центр поддержки гражданских инициатив. В прошлом году за один день в 30 городах участники акции собрали 2,5 тонны батареек. В этом году планируется собрать в два раза больше. Уже заявили участие 100 компаний.

Все собранные отходы отправят в Челябинск на завод «Мегаполисресурс», там специалисты смогут переработать 94,5% каждой батарейки.

Цель акции - привлечь внимание малого и среднего бизнеса к проблемам окружающей среды и рассказать, какие привычки могут перенять управляющие и сотрудники компаний, чтобы помочь решить эти проблемы.

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