Две псковички попались на краже продуктов из магазинов
12 марта сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, на месте происшествия росгвардейцы задержали 30-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала продукты питания.
В этот же день в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали 38-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала продукты и косметику.
Для дальнейшего разбирательства женщины переданы сотрудникам полиции.