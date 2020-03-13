Две псковички попались на краже продуктов из магазинов

11:57, 13 марта 2020, ПАИ

12 марта сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, на месте происшествия росгвардейцы задержали 30-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала продукты питания.

В этот же день в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали 38-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала продукты и косметику.

Для дальнейшего разбирательства женщины переданы сотрудникам полиции.