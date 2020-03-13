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Общество

Вопросы патриотического воспитания обсуждают в Пскове на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по образованию и науке

13 марта в Пскове проходит выездное заседание экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке на тему «Формирование гражданской активности и патриотических ценностей у детей и молодежи в ходе реализации стратегии развития воспитания», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К собравшимся обратился вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко. Он отметил, что в повестке людей, которые работают в образовании и воспитании, находятся «острые вопросы». Виктор Остренко поблагодарил депутатов Госдумы РФ за то, что вопросы патриотического воспитания обсуждаются в Пскове. По его словам, по результатам сегодняшней работы будут приняты важные резолюции.

По мнению, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, выбор Псковской области для проведения заседания экспертного совета при комитете Госдумы по образованию и науке не случаен. «Псковская область заслуживает, чтобы здесь поднимали такие темы», - подчеркнула она и напомнила, что именно здесь была создана Красная Армия, героическая 6-я рота 104-го полка 76 дивизии ВДВ.

Наталия Соколова подчеркнула, что воспитание детей должно начинаться со взрослых, именно они должны показывать детям правильные примеры. Она также отметила, что сегодня в Псковской области реализуются разнообразные проекты, которые помогают в патриотическом воспитании молодежи. В их числе «Волонтёры Победы», «Команда 2018», проекты юнармейцев, «Письмо солдату» и другие.

«Это все проводится для воспитания здоровой, счастливой, ориентированной на труд личности. По мнению Наталии Соколовой, для того, чтобы вырос трудолюбивый человек, он должен быть профессионально ориентирован, иметь желание трудится на благо страны, иметь уверенность в завтрашнем дне. Она также поблагодарила все образовательные учреждения Псковской области за труд и вручила ряд благодарностей.

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