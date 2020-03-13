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Общество

Около 600 педагогов Псковской области ежегодно повышают квалификацию

Ежегодно около 600 педагогов Псковской области повышают свою профессиональную квалификацию. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе заседания экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке, который проходит в Пскове 13 марта.

Александр Седунов заявил, что организация воспитания детей имеет многолетние устоявшиеся традиции и все то хорошее, что было сделано в течение десятилетия, отображается в реализуемых сегодня в Псковской области образовательных программах, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе наблюдается высокий охват учащихся дополнительным образованием. Помимо этого, школьники участвуют в проектах по ранней профориентации.

Александр Седунов также рассказал, что с 2014 года в школах региона было отремонтировано 83 спортзала, что дало возможность детям участвовать в спортивных мероприятиях. По его словам, еще 48 залов в скором времени оснастят новым оборудованием, запланирован и их капитальный ремонт.

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