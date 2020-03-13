0
15:09
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13:06
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
12:33
135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора
11:03
Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта
10:29
Хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера проводит мастер-класс для псковских врачей
08:47
Little Big представила песню для «Евровидения - 2020» (ВИДЕО)
21:12
Ливень затопил улицы Пскова (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области

До конца текущего года для Псковской области закупят 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок к уже имеющимся ста. Об этом заявил директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире ПАИ-live 13 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст напомнил, что для Пскова получено порядка 100 штук новых сеток для сбора ПЭТ-бутылок. Их установят в разных точках Пскова до 20 марта.

По словам Сергея Пайста, ПЭТ-бутылки — это «приоритетное направление для Псковской области». Он пояснил, что они занимают 15% объема мусора, который формируется в регионе. По его мнению, если население научится отдельно выбрасывать ПЭТ-бутылки в отдельный контейнер, это «будет важный шаг».

Кроме того, Сергей Пайст отметил, что в рамках деятельности компании «Экопром» на начало года были закуплены дополнительные контейнеры различной емкости стоимостью около 7 млн рублей. Директор «Экопрома» заявил, что в Псковской области появились четыре новые единицы техники. Еще один автомобиль в скором времени появится для ликвидации несанкционированных свалок.

Сергей Пайст считает, что в Псковской области должна быть проработана соответствующая законодательная инициатива по сортировке населением ТКО, поскольку «не все готовы сортировать мусор». По его словам, должна быть предусмотрена ответственность за то, что граждане отказывается от сортировки мусора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13 марта 2020
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
13 марта 2020
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора
13 марта 2020
135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора
Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта
13 марта 2020
Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта
Хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера проводит мастер-класс для псковских врачей
13 марта 2020
Хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера проводит мастер-класс для псковских врачей
Little Big представила песню для «Евровидения - 2020» (ВИДЕО)
13 марта 2020
Little Big представила песню для «Евровидения - 2020» (ВИДЕО)
Ливень затопил улицы Пскова (ВИДЕО)
12 марта 2020
Ливень затопил улицы Пскова (ВИДЕО)
Американский револьвер Iver Johnson 32 нашли псковские археологи
12 марта 2020
Американский револьвер Iver Johnson 32 нашли псковские археологи

Идет загрузка...