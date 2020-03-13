Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области

13:06, 13 марта 2020, ПАИ

До конца текущего года для Псковской области закупят 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок к уже имеющимся ста. Об этом заявил директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире ПАИ-live 13 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст напомнил, что для Пскова получено порядка 100 штук новых сеток для сбора ПЭТ-бутылок. Их установят в разных точках Пскова до 20 марта.

По словам Сергея Пайста, ПЭТ-бутылки — это «приоритетное направление для Псковской области». Он пояснил, что они занимают 15% объема мусора, который формируется в регионе. По его мнению, если население научится отдельно выбрасывать ПЭТ-бутылки в отдельный контейнер, это «будет важный шаг».

Кроме того, Сергей Пайст отметил, что в рамках деятельности компании «Экопром» на начало года были закуплены дополнительные контейнеры различной емкости стоимостью около 7 млн рублей. Директор «Экопрома» заявил, что в Псковской области появились четыре новые единицы техники. Еще один автомобиль в скором времени появится для ликвидации несанкционированных свалок.

Сергей Пайст считает, что в Псковской области должна быть проработана соответствующая законодательная инициатива по сортировке населением ТКО, поскольку «не все готовы сортировать мусор». По его словам, должна быть предусмотрена ответственность за то, что граждане отказывается от сортировки мусора.