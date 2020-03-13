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Общество

Компания «Экопром» ведет переговоры с Duracell по проекту сбора и утилизации использованных батареек

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с коммунальными отходами в Псковской области ведет переговоры с компанией Duracell по реализации в регионе проекта по сбору и утилизации использованных батареек. Об этом заявил директор ООО «Экопром» Сергей Пайст в прямом эфире ПАИ-live 13 марта.

Проект будет ориентирован на образовательные учреждения, где могут быть размещены емкости для сбора использованных батареек. Старт может быть дан в сентябре текущего года. «Важно определить ответственного в образовательных учреждениях, который бы котнролировал накопление батареек и информировал о том, что их пора вывезти», - пояснил он. Кроме того, планируется подготовить памятки для школьников. 

Руководитель компании подчеркнул, что Duracell возьмет на себя затраты на переработку, что выгодно для региона, так как на данный момент многие выходящие с предложениями к региону компании, которые занимаются утилизацией и переработкой аккумуляторов и батарей, требуют оплаты своей работы. 

Кроме того, Сергей Пайст заявил, что отходы ртутных ламп и батареек, которые относятся к высокому классу опасности, оказываются сегодня в «общем мешке» и не сортируются. Это наносит ущерб экологии Псковской области.

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