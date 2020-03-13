«Неделя здоровья» в Пскове переносится на неопределённый срок
Спортивное многоборье для любительских молодежных команд «Неделя здоровья» переносится на неопределенный срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.
«Неделя здоровья» переносится в целях профилактики распространения вирусных заболеваний, пояснили организаторы. Комплекс спортивных мероприятий должен был состояться с 16 по 20 марта.
Вся информация о мероприятии будет появляться в официальной группе «Комплекс мероприятий «Неделя здоровья» в социальной сети «ВКонтакте», добавили в молодежном центре.