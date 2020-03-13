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УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, сообщается в официальном Twitter организации.

Все еврокубковые матчи, запланированные на следующую неделю, не состоятся. О дате их проведения будет объявлено позднее. Данное решение связано с эпидемией коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него в мире скончалось более 4,9 тысяч человек. В настоящее время в мире вирусом заражено более 130 тысяч человек.

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