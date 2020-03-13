Новая выставка к 98-летию Пушкинского заповедника откроется в «Михайловском» 15 марта

13:33, 13 марта 2020, ПАИ

В государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 15 марта откроют для посетителей выставку работ Елизаветы Васнецовой, известного российского живописца, графика, иллюстратора. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Экспозиция развёрнута в «Льняном амбаре» - выставочном зале в мемориальной усадьбе поэта. Выставка получила название «А жизнь только начинается» и включает в себя более 30 акварелей, пастелей, работ, выполненных гуашью и темперой. Часть из них — из собрания «Михайловского», другие — собственность автора. Многие картины будут представлены широкому зрителю впервые.

Вернисаж и творческая встреча с мастером назначены на 15:00. Это событие пройдёт в музее-заповеднике в рамках празднования 98-летия со дня образования «Пушкинского уголка» (март 1922 года).

Елизавета Васнецова происходит из древнего рода Васнецовых – разветвлённой династии художников. Сама она – дочь знаменитого иллюстратора, народного художника РСФСР Юрия Васнецова. В 1967 году окончила институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, многократно участвовала в различных художественных выставках, является дипломантом всероссийского конкурса искусства книги. Работы Елизаветы Васнецовой есть в коллекциях многих отечественных музеев.