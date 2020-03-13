Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта

15:09, 13 марта 2020, ПАИ

На всех водоемах Псковской области с 23 марта по 15 мая вводится запрет движения моторных плавательных средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ограничения, которые связаны с охраной весенне-нерестующих рыб на водоемах, касаются гидроциклов, моторных плавательных средств с подвесными лодочными моторами, электромоторами и стационарными двигателями.

Обо всех выявленных и предотвращенных фактах нарушений необходимо информировать отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: 8(8112) 56-05-31, 56-05-47, 8-921-703-01-05.