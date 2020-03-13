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Культура

Выставка о Псковской области откроется летом в Татарстане

В Псков прибыли сотрудники музея-заповедника «Остров-град Свияжск» для организации совместного с псковскими коллегами проекта-выставки «От Пскова до Волги: исторический след псковской средневековой культуры». Выставка будет работать в июне-августе в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск», сообщили Псковскому агентству информации в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Сотрудники музея из Татарстана обратились с просьбой предоставить археологические предметы; живописные произведения; предметы быта и декоративно-прикладного искусства, а также книжные издания и документы.

Аннотация к проекту звучит так: «Псков – один из древнейших городов, игравший особую роль в Русском государстве. Его культура и искусство оказали решающее влияние на многие регионы России. В 2019 году храмы Псковской архитектурной школы включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск были также включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Успенский собор – пример псковской архитектурной школы за пределами Псковской области. Его фрески относятся к числу редчайших примеров православной настенной живописи середины XVI в. – начала XVII веков. Цель выставки – показать самобытную культуру Псковской области через призму материальной культуры».

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