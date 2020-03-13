Пройти диспансеризацию псковичи смогут у «Маяка» со следующей недели

15:20, 13 марта 2020, ПАИ

16, с 18 по 21, 23, и с 25 по 28 марта в Пскове пройдёт выездная диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской поликлинике.

Мобильный ФАП – автобус с государственным номером В862КР регион 60 будет работать с 10:00 до 14:00 на территории рынка «Маяк» (Рижский проспект, 40б).

Диспансеризация в ФАПе будет включать в себя измерения артериального и внутриглазного давлений, ЭКГ, выдачу направлений на анализы и обследования.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (8112) 53-49-42 (приёмная главного врача), (8112) 53-62-14 (телефон отделения профилактики).