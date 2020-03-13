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Культура

Билеты на спектакли апрельской афиши псковского театра в марте можно купить за половину стоимости

Билеты на спектакли апрельской афиши псковского театра драмы в марте можно купить за половину стоимости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Речь идёт о репертуарных спектаклях, которые идут на большой сцене театра.

Льготная акция на апрельские постановки будет действовать до конца марта и распространяется на следующие спектакли: «Каштанка» – 3 апреля, «Ревизор» – 4 апреля, «Отелло» – 5 апреля, «Село Степанчиково и его обитатели» – 8 и 29 апреля, «Клинический случай» – 22 апреля, «Таланты и поклонники» – 24 апреля, «Очень громкая премьера» – 26 апреля.

Билеты по акции можно приобрести в кассе театра по адресу: Псков, улица Пушкина, 13. Телефон 72-80-22. Касса работает ежедневно с 11:30 до 19:30. Перерыв: с 15:00 до 16:00.

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