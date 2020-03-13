Гражданина Болгарии, избившего монтировкой сотрудника госавтонадзора, судят в Пскове

15:50, 13 марта 2020, ПАИ

55-летнего гражданина Болгарии, избившего монтировкой сотрудника госавтонадзора, судят в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 и ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

В ночь на 31 января 2018 года обвиняемого-водителя фуры на стационарном контрольном пункте в Пскове остановил сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ответ на требование предъявить регистрационные документы болгарин трижды ударил государственного инспектора.

В момент процедуры административного задержания большегруза с установкой на колеса специальных блокирующих устройств, обвиняемый взял из кабины монтировку и избил сразу двух инспекторов. Затем, бросив машину, скрылся.

Преступники заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, после чего он был объявлен в федеральный и международный розыск.

Летом 2019 года в Румынии злоумышленника задержал Интерпол, затем его экстрадировали в Россию для проведения следственных действий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.