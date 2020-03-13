Территорию у «Маяка» отремонтируют в Пскове летом

16:36, 13 марта 2020, ПАИ

В Пскове территорию у здания магазина «Маяк» и сельскохозяйственного рынка, а также тротуары вдоль Рижского проспекта отремонтируют летом 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работы планируют выполнить в рамках проекта плана расходов дорожного фонда муниципального образования «Город Псков» на 2020 год.

Псковичи неоднократно обращались к городским властям с просьбой привести в порядок данную территорию у магазина «Маяк». Это густозаселенный район, жители которого каждый день сталкиваются с проблемами дорожной сети. Именно поэтому было принято решение отремонтировать дороги на этой территории, подчеркнули в пресс-службе.