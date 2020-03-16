Администрация Красногородского района и ассоциация «Псковский лес» подписали соглашение о сотрудничестве

10:06, 16 марта 2020, ПАИ

Глава Красногородского района Валентина Понизовская и представитель правления ассоциации «Псковский лес» Юрий Яковлев заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

В рамках соглашения стороны договорились оказать безвозмездную помощь Красногородскому филиалу Опочецкой межрайонной больницы. Медицинское учреждение получит 250 м³ дров для отопления.

Кроме этого, Валентина Понизовская и Юрий Яковлев обсудили вопросы борьбы с незаконной вырубкой леса и взаимодействия с правоохранительными органами.

По окончании встречи глава района и представитель правления ассоциации «Псковский лес» обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.