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Общество

Администрация Красногородского района и ассоциация «Псковский лес» подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Красногородского района Валентина Понизовская и представитель правления ассоциации «Псковский лес» Юрий Яковлев заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

В рамках соглашения стороны договорились оказать безвозмездную помощь Красногородскому филиалу Опочецкой межрайонной больницы. Медицинское учреждение получит 250 м³ дров для отопления.

Кроме этого, Валентина Понизовская и Юрий Яковлев обсудили вопросы борьбы с незаконной вырубкой леса и взаимодействия с правоохранительными органами.

По окончании встречи глава района и представитель правления ассоциации «Псковский лес» обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Администрация Красногородского района и ассоциация «Псковский лес» подписали соглашение о сотрудничестве
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Администрация Красногородского района и ассоциация «Псковский лес» подписали соглашение о сотрудничестве

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