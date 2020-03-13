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Глава Локнянского района привлечена к административной ответственности

Глава Локнянского района Нина Степанова привлечена к административной ответственности, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

В ноябре-декабре 2019 года прокуратура провела проверку исполнения требований действующего законодательства о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, по результатам которой установлено, что администрация района допускает несвоевременную оплату по заключенным муниципальным контрактам.

«Вместе с тем при наличии задолженности по заключенным муниципальным контрактам у администрации Локнянского района имелась возможность исполнить свои обязательства в установленные контрактами сроки», - рассказали в прокуратуре.

По данным фактам в отношении главы муниципалитета возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренном ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Теперь Нина Степанова должна будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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