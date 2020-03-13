На обязательные работы отправился подросток из Локнянского района за кражу

18:10, 13 марта 2020, ПАИ

В Локнянском районе несовершеннолетнего местного жителя приговорили к исправительным работам за кражу денег из дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Осенью 2019 года подросток вместе со знакомым проник в дом 50-летнего мужчины через подвал. Добычей стали 4 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в жилище).

Суд признал несовершеннолетнего жителя Локнянского района виновным и назначил наказание, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, в виде 40 часов обязательных работ.