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Общество

Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта

Марина Гаращенко

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Калинина станут гостями прямого эфира ПАИ-live 16 марта.

Главной темой ситуация с распространением коронавируса нового типа COVID-19 в стране и степень готовности медицинских служб региона. Узнаем, есть ли случаи заболевания в Псковской области. Расскажут гости прямого эфира и о предпринимаемых мерах на границах с сопредельными государствами. Напомним, в Латвии и Эстонии коронавирус стал причиной объявления чрезвычайной ситуации.

11 марта всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания пандемией. 

Свои вопросы гостям ПАИ-live можно задать здесь >>>.

Начало прямого эфира - 12:00.

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