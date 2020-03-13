Интерпол: Активизировались зарабатывающие на коронавирусе мошенники

20:23, 13 марта 2020, ПАИ

Интерпол предупреждает об активности мошенников, которые воспользовались ситуацией вокруг коронавируса. Сразу несколько схем запущены сейчас в разных странах мира, сообщает РИА Новости.

Одна из них — это создание поддельных сайтов интернет-магазинов и аптек, которые предлагают медицинские маски и противовирусные препараты. Причиной обращения к таким порталам стал дефицит данных препаратов в обычных аптечных сетях и рост цен на них. Но в случае с мошенниками пользователи перечисляют деньги, однако не получают товар.

Еще одна схема — мошенники звонят родственникам заболевших. Им предлагают под разными предлогами оплатить оказываемые медицинские услуги ради спасения жизни пациента, находящегося в этот момент в изоляции от семьи.

Следующая схема — это рассылка писем от национальных или международных органов здравоохранения. У получателей выманивают личные платежные данные или предлагают открыть вредоносные вложения.

«Преступники пользуются страхом и неуверенностью, вызванными COVID-19, чтобы ограбить ни в чем не повинных граждан, которые думают только о том, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье любимых людей», - подчеркнул генеральный секретарь организации Юрген Шток.

На данный момент в мире коронавирусом заражены более 130 тысяч человек, около 4,9 тысяч скончались.

Вирус выявлен в граничащих с Псковской областью Эстонии, Латвии, Белоруссии.

Роспортребнадзором и медиками региона предприняты меры по недопущению распространения вируса, создан запас необходимых препаратов в медучреждениях.