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Уехавшую на встречу с мужчиной молодую маму ищут в Псковской области

Фото с личной странички пропавшей девушки в социальных сетях.

В Псковской области ищут 24-летнюю Анну Пахомову. Женщина в последний раз выходила на связь с близкими 6 марта. Тогда она планировала поездку в Псков к мужчине, с которым недавно познакомилась в социальных сетях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В поездку она собиралась с грудным ребенком.

13 марта родственники молодой мамы обратились за помощью в правоохранительные органы и сообщили о безвестном исчезновении. «По данному факту следственным отделом по города Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка», - рассказали в ведомстве.

Приметы пропавшей: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы прямые, до плеч.

Всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении Анны Пахомовой и ее маленького сына, просят обращаться на дежурный телефон следственного управления: 8-911-360-10-92.

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