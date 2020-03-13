Уехавшую на встречу с мужчиной молодую маму ищут в Псковской области

20:47, 13 марта 2020, ПАИ

В Псковской области ищут 24-летнюю Анну Пахомову. Женщина в последний раз выходила на связь с близкими 6 марта. Тогда она планировала поездку в Псков к мужчине, с которым недавно познакомилась в социальных сетях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В поездку она собиралась с грудным ребенком.

13 марта родственники молодой мамы обратились за помощью в правоохранительные органы и сообщили о безвестном исчезновении. «По данному факту следственным отделом по города Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка», - рассказали в ведомстве.

Приметы пропавшей: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы прямые, до плеч.

Всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении Анны Пахомовой и ее маленького сына, просят обращаться на дежурный телефон следственного управления: 8-911-360-10-92.