Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж

22:40, 13 марта 2020, ПАИ

Конкурс профессионального и личного роста объявила группа компаний «Титан». С его деталями познакомились студенты Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«На современном рынке труда по-настоящему конкурентоспособным будет такой специалист, который стремится к непрерывному развитию своих компетенций. В свою очередь мы заинтересованы в молодых профессионалах и готовы «растить» таких сотрудников самостоятельно, привлекая студентов-выпускников с минимальным опытом или без», – отметила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алина Рыбина.

Предприятие уделяет большое внимание организации взаимодействия со студенческим активом региона и развитию профессиональных навыков молодежи. Проводимый конкурс позволяет стимулировать молодых людей к дальнейшему саморазвитию.

По условиям конкурса следует разместить в социальнх сетях пост с #титанчеллендж и опубликовать личную историю об усвоенных профессиональных навыках за последние

две недели.

В компании отметили, что авторов самых интересных историй наградят ценными подарками в Информационном центре ООО «Титан-Полимер».