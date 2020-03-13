Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
Конкурс профессионального и личного роста объявила группа компаний «Титан». С его деталями познакомились студенты Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.
«На современном рынке труда по-настоящему конкурентоспособным будет такой специалист, который стремится к непрерывному развитию своих компетенций. В свою очередь мы заинтересованы в молодых профессионалах и готовы «растить» таких сотрудников самостоятельно, привлекая студентов-выпускников с минимальным опытом или без», – отметила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алина Рыбина.
Предприятие уделяет большое внимание организации взаимодействия со студенческим активом региона и развитию профессиональных навыков молодежи. Проводимый конкурс позволяет стимулировать молодых людей к дальнейшему саморазвитию.
По условиям конкурса следует разместить в социальнх сетях пост с #титанчеллендж и опубликовать личную историю об усвоенных профессиональных навыках за последние
две недели.
В компании отметили, что авторов самых интересных историй наградят ценными подарками в Информационном центре ООО «Титан-Полимер».