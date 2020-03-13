0
22:40
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
18:25
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
17:00
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
16:48
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
16:04
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
15:09
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13:06
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
Еще новости
Общество

Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж

Фото: Дарья Хваткова

Конкурс профессионального и личного роста объявила группа компаний «Титан». С его деталями познакомились студенты Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«На современном рынке труда по-настоящему конкурентоспособным будет такой специалист, который стремится к непрерывному развитию своих компетенций. В свою очередь мы заинтересованы в молодых профессионалах и готовы «растить» таких сотрудников самостоятельно, привлекая студентов-выпускников с минимальным опытом или без», – отметила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алина Рыбина.

Предприятие уделяет большое внимание организации взаимодействия со студенческим активом региона и развитию профессиональных навыков молодежи. Проводимый конкурс позволяет стимулировать молодых людей к дальнейшему саморазвитию.

По условиям конкурса следует разместить в социальнх сетях пост с #титанчеллендж и опубликовать личную историю об усвоенных профессиональных навыках за последние
две недели.

В компании отметили, что авторов самых интересных историй наградят ценными подарками в Информационном центре ООО «Титан-Полимер».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Строительство завода «Титан-Полимер»
Публичные слушания по строительству завода «Титан-Полимер» запланированы на четвертый квартал 2020 года Виктор Остренко предложил производителям оборудования для Титан-Полимера приехать в Псков Валерий Борисов: Сотрудничество Титан-Полимера с ПсковГУ позволяет не стоять на месте Проект псковского завода «Титан-Полимер» представили на выставке «ПЭТФ 2020» На июнь запланирован монтаж оборудования для производства БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» под Псковом Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер» Резидент ОЭЗ «Моглино»: Президент определил вектор для формирования кадрового потенциала в регионах Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Логозовичи Псковского района Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Тямша Псковского района Около 150 вакансий открывает «Титан-Полимер» в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
13 марта 2020
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
13 марта 2020
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
13 марта 2020
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области 1
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
13 марта 2020
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
13 марта 2020
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13 марта 2020
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
13 марта 2020
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора
13 марта 2020
135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора

Идет загрузка...