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Общество

Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове

В ночь на 14 марта в Пскове на Рижском проспекте, 64а загорелся автомобиль Mitsubishi, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Патрулирующий улицы экипаж ГИБДД увидел возгорание. Осмотрев машины они заметили, что в автомобиле находится спящий человек. В машине было сильное задымление, поэтому человек в любую секунду мог задохнуться.

Сотрудники ГИБДД оперативно вытащили мужчину, осмотрели его, а затем вызвали скорую помощь и пожарных. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание автомобиля. Благодаря их оперативным действиям удалось быстро ликвидировать пожар, и не дать огню перекинутся на соседние машины.

  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ

Молодой человек от медицинской помощи отказался. Он также выразил благодарность своим спасителям – сотрудникам ГИБДД.

Отметим, что именно эти дорожные полицейские несколько недель назад во время пожара в доме на Металлистов вытаскивали жителей, спасая их от огня.

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