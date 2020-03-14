Директор «Титан-Полимера»: Противники строительства предприятия пытаются оспорить то, чего не существует

11:29, 14 марта 2020, ПАИ

Директор предприятия «Титан-Полимер» Герман Петрушко выразил сомнение в обдуманности шагов, которые предпринимаются в Пскове группой лиц во главе с псковским промышленником Игорем Савицким. Активисты поначалу вышли с иском и требованиями остановить строительство предприятия, а впоследствии предложили в эфире одной из псковских радиостанций «пойти на мировую».

Иск предполагает оспаривание разрешения на строительство второй очереди завода. Первая очередь включает в себя производство биаксиально-ориентированного полиэтилентерефталата (БОПЭТ), вторая — производство полиэтилентерефталата (ПЭТ).

«Однако предприятие не подавало заявку на получение такого разрешения. Авторы инициативы знают об этом - в январе 2020 года они получили официальный ответ от прокуратуры Псковской области о том, что разрешение на строительство завода по производству ПЭТ не выдавалось. Аргумент прост - проектная документация еще не подготовлена для получения такого разрешения», - пояснил Герман Петрушко.

По его словам, критики попытались через выступления в СМИ привлечь внимание к себе, а не к проекту.