Два артснаряда и мина обезврежены в Островском и Новосокольническом районах
В Псковской области спасатели обезвредили три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова вблизи деревни Апанькино Островского района обезвредила два артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра, а группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук вблизи деревни Насва Новосокольнического района обезвредила минометную мину калибром 120 миллиметров.