Сотрудники Эрмитажа выступят в «Михайловском» 15 марта

13:41, 14 марта 2020, ПАИ

Цикл лекций «Предметный мир пушкинской эпохи» прочтут сотрудники государственного Эрмитажа 15 марта в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Темы занятий: «Архитектурные стили в России и предпосылки их формирования» (читает научный сотрудник Эрмитажа Екатерина Шлямина, начало занятия в 9:30), «Интерьеры и предметы меблировки» (научный сотрудник Эрмитажа Николай Онегин, хранитель фонда русской мебели, начало – в 11:15), «Виды освещения в интерьерах: формы ламп и зеркал» (научный сотрудник Эрмитажа Анастасия Стрельникова, хранитель фонда осветительных приборов и зеркал, начало – в 14:30), «Дендизм и мир мужского костюма» (Николай Онегин, начало – в 16:15).

Лекторы планируют богато иллюстрировать теоретический материал репродукциями произведений искусства, интерьеров и отдельных предметов быта XVIII—XIX веков из собраний государственного Эрмитажа и музея-заповедника «Михайловское», подчеркнула Лидия Токарева.

Выступления петербургских специалистов в Пушкинском заповеднике пройдут в рамках ежеквартальных методических занятий «Профессия — экскурсовод», однако свободно посещать их могут не только музейщики, но все, кому интересны теория и история мирового искусства и культуры.