Дети сделали блиндаж на территории нацпарка «Себежский»

14:38, 14 марта 2020, ПАИ

В национальном парке «Себежский» на горе Воздыхалинка дети обустроили блиндаж, сообщается в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Старший воспитатель Себежского СУВУ выразила возмущения по данному факту. Она попросила родителей детей посмотреть, «какой шабаш они устроили». «Если вы не можете рассказать детям об уникальности этой горы и ценности национального парка и вообще ценности природоохранения, то мы готовы вместе с сотрудниками национального парка это сделать абсолютно бесплатно в процессе ликвидации содеянного», - подчеркнула она.

При этом сотрудница Себежского СУВУ выразила уверенность, что дети, которые сделали блиндаж, будут пойманы. «Нарушители будут пойманы однозначно, ведь это дети и они пойдут к своему блиндажу, - написала она. - Лучше добровольно сдаться и получить жизненно важную информацию по экологическому воспитанию».

В комментариях к публикации большинство подписчиков оправдывают действия детей. Так, многие напоминают, что в детстве практически все строили шалаши на природе.