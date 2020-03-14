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Общество

Выставка современной псковской иконописи откроется в Пскове 19 марта

19 марта в 17:00 в Пскове в выставочном зале Дома ремёсел (улица Некрасова, 8) состоится открытие выставки современной псковской иконописи «Сретение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В выставке примут участие более 20 авторов. «Работы псковских изографов впервые за многие годы собраны вместе, в едином выставочном пространстве: иконопись, стенопись, резьба по дереву, а также фотографии процесса работы, наброски, эскизы. Творческий путь художника – стремление к встрече с живой иконой. И хотя путь у каждого свой, иконопись всегда являлась делом всей церкви, в библейском понимании этого слова, как собрания всех верующих людей. Именно поэтому выставка называется «Сретение», - отметила куратор проекта, иконописец Алла Павлусенкова.

В рамках работы выставки планируется проведение мастер-классов по иконописи и золочению. Выставка будет работать в Доме ремёсел до 25 апреля. Режим работы: понедельник – пятница с 11:00 до 18:00, суббота – с 12:00 до 16:00, воскресенье – выходной.

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