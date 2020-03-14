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Общество

Участок улицы Леона Поземского закроют в Пскове в ночь на 28 марта

С 23:00 27 марта до 5:00 28 марта закрывается для движения транспорта участок улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Труда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, участок данной улицы закрывается в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качества объезда предлагается использовать улицу Школьную. Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда, обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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