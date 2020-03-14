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Общество

Серые цапли вернулись в «Михайловское» из Африки

Фото из группы «Пушкинский заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

Из южных стран в село Михайловское в привычное место обитания вернулись серые цапли, сообщили Псковскому агентству информации в Пушкинском заповеднике.

Живут птицы большой колонией в больших гнездах, на самых больших соснах. Всего – около полусотни гнёзд. «Эта птица вообще любит лишь те места, где есть озера, реки, болота, где родится много рыбы, лягушек, змей, до которых она большой охотник», - отметили в Пушкинском заповеднике.

Фото из группы «Пушкинский заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Михайловском всего этого вдоволь, и цапли здесь издревле. О них святогорский монах еще в XVIII веке писал в духовную консисторию, что «птица, именуемая «зуй», любит места сии богом данные, понеже в древние времена здесь был монастырь Михаила-архангела. И деревенское название Михайловского – Зуёво, так и Пушкин его называл», - говорится в книге русского писателя Семёна Гейченко.

Фото из группы «Пушкинский заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

Серые цапли ежегодно гнездятся вблизи «Михайловского». Село Михайловское – заповедное место недалеко от поселка Пушкинские горы, где провел свою ссылку Александр Пушкин. Тут находится его усадьба и прекрасный парк. Михайловское – родовое поместье Ганнибалов, часть земель, дарованных прадеду Пушкина императрицей Елизаветой Петровной в 1742 году. В 1911 году в Михайловском был открыт Пушкинский музей.

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