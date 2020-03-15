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Общество

Нашлись пропавшие несколько дней назад мать и младенец из Великих Лук

Нашлись пропавшие несколько дней назад мать и младенец из Великих Лук. Как стало известно Псковскому агентству информации, 24-летняя девушка вышла на телефонную связь, поэтому, как минимум, можно утверждать, что она жива и здорова.

До этого она общалась с близкими 6 марта, тогда она сообщила, что планирует поездку в Псков к мужчине, с которым общалась в соцсетях. 

13 марта родственники молодой мамы обратились за помощью в правоохранительные органы и сообщили о ее исчезновении.

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